Obras na estrada entre Arruda dos Vinhos e Sobral obrigam a circulação alternada

Estão a chegar dores de cabeça para os condutores que usem a Estrada Nacional 248, que liga Arruda dos Vinhos ao vizinho concelho de Sobral de Monte Agraço, com a realização da segunda fase da obra de reparação hidráulica da via, que inundava sempre que chovia com maior intensidade.

O alerta foi deixado pelo presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), em reunião do executivo. “Aquela é uma zona complicada quando chove, esta intervenção vai trazer transtornos aos condutores, mas será para permitir termos uma consequência positiva dessa intervenção”, afirmou o autarca, lembrando que a via é muito usada por autocarros escolares e que as horas de ponta serão as mais complicadas em termos de circulação.

Primeiro foi feita uma obra de substituição da passagem hidráulica da via. A segunda fase, anunciou o autarca, inclui os trabalhos de fundo na via, que deverão arrancar em Maio e prolongar-se nos próximos 240 dias. A intervenção vai acontecer entre os quilómetros 6,6 e 16,2. A drenagem dos terrenos é deficiente e as águas corriam quase em cascata para a estrada, provocando inundações que já chegaram a atolar veículos por causa da lama que as águas também arrastavam.

Diz quem ali circula de carro diariamente que além das inundações, que colocam em causa a segurança rodoviária, a estrada está também em mau estado, com buracos, desníveis e algumas zonas com estreitamento de via que não tornam fácil a vida aos condutores. A obra contempla a execução da substituição dos órgãos de drenagem e reconstrução de muros de contenção na via, bem como a melhoria geral do traçado naquele local.