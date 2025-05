Obras no centro de saúde de Alcoentre arrancam finalmente na segunda-feira

O centro de saúde de Alcoentre vai finalmente entrar em obras de reabilitação, depois de ter encerrado há mais de dois anos por causa da falta de condições, nomeadamente devido a infiltrações de água no gabinete médico e sala de enfermagem. Segundo o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, a empreitada, adjudicada à empresa Construaza, Construções e Projectos, Lda. pelo valor de 449 mil euros, arranca na segunda-feira, 12 de Maio.

“Avança depois de ter feito correr muita tinta”, sublinhou a O MIRANTE o autarca socialista que se congratula com o arranque dos trabalhos que sofreram vários reveses, nomeadamente por pedidos de alterações ao projecto elaborado e a necessidade de reforço de verba de aproximadamente 39 mil euros depois de o primeiro concurso público lançado não ter reunido interessados.

O início da empreitada que visa optimizar as condições do edifício é há muito aguardado pela população da freguesia de Alcoentre que por diversas vezes manifestou publicamente a revolta e indignação pelos consecutivos atrasos. Na última Assembleia Municipal de Azambuja um munícipe daquela freguesia, António Loureiro, lembrou que estavam a “comemorar mais de dois anos em que Alcoentre não dispõe de nenhum serviço público de saúde”, questionando se a obra iria ou não avançar e quando.



Além da intervenção no telhado para acabar com as infiltrações, a empreitada prevê a substituição das canalizações, loiças das casas-de-banho, do piso e pinturas interiores e exteriores. A obra é co-financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 370.235 euros.