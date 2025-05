Presidente de Ourém volta a falar sobre saída do município da Tejo Ambiente

A possível saída do município de Ourém da empresa intermunicipal Tejo Ambiente foi abordada na última sessão da assembleia municipal. O tema foi introduzido pelo deputado do PS, Nuno Baptista, que, entre outras questões, perguntou ao presidente da câmara quanto poderia custar a saída da empresa à Câmara de Ourém. O presidente da autarquia, Luís Albuquerque (PSD), considerou ser prematuro dizer se o município vai ou não sair da Tejo Ambiente, deixando decisões para depois das eleições autárquicas. Disse ainda que o que tem sentido é que todos os presidentes que integram a Tejo Ambiente estão de alma e coração no projecto e que acreditam no futuro da empresa.