Queixas ao método de colocação de tronqueiras para a Feira de Maio em Azambuja

O método usado pelos trabalhadores municipais para a montagem das tronqueiras no centro da vila de Azambuja a propósito da Feira de Maio está a gerar queixas de munícipes e comerciantes. O presidente do município, Silvino Lúcio (PS), admitiu na última reunião do executivo camarário que já foi interpelado na rua por “algumas pessoas que se queixam” mas que, no entanto, “aceitam porque o objectivo em causa é superior” aos condicionamentos causados.

O autarca socialista explicou em resposta ao vereador Rui Corça (PSD)- que apelou a que se altere o método de montagem- que aquelas estruturas em madeira, usadas para proteger pessoas e bens nas largadas de toiros, são arrumadas por ruas e zonas o que leva a que os trabalhadores as disponham nos locais onde vão ser montadas “para outras saírem”.

O planeamento não convence o vereador social-democrata que afirmou que “não faz sentido que quer comerciantes quer habitantes vejam as suas vidas prejudicadas com tronqueiras à porta dos seus estabelecimentos empilhadas”. Rui Corça disse ter visto algumas destas estruturas a ocupar lugares de estacionamento reservados a cargas e descargas, em passadeiras para peões e em passeios, “dificultando a circulação das pessoas”.