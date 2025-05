Raptou e violou mulher em Samora Correia para exigir devolução de dinheiro

Um homem foi detido pela GNR em flagrante, no dia 23 de Abril, por suspeitas de ter raptado e violado uma mulher de 32 anos em Samora Correia, concelho de Benavente, tendo ficado em prisão preventiva. Segundo nota do Ministério Público, o caso está relacionado com um desacordo na compra de um automóvel. O arguido já tinha pago parte do valor à vítima, mas o carro foi apreendido por decisão judicial, enquanto bem em nome da proprietária.

A 21 de Abril, o homem terá coagido a mulher a entrar num carro, afirmando que só a libertaria após a devolução do dinheiro. Levou-a para sua casa e manteve-a em cativeiro durante dois dias, onde, segundo a acusação, a ameaçou e violou. A GNR resgatou a vítima no dia 23. O arguido foi presente a tribunal no dia seguinte e ficou em prisão preventiva. O caso está a ser investigado pelo DIAP de Santarém.