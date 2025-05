Tertúlias de Vila Franca de Xira continuam a ser um ponto de convívio, cultura e tradição

Feira das Tertúlias realizou-se no último fim-de-semana mas a chuva veio complicar os planos e até obrigou a cancelar os espectáculos taurinos. O MIRANTE conversou com vários tertulianos sobre o papel que estas entidades têm na promoção cultural e no dinamismo da cidade.

As tertúlias da cidade de Vila Franca de Xira são motores de dinamismo social e cultural e muitas continuam a promover iniciativas para reforçar os laços de união entre a comunidade, promover a festa brava e as tradições taurinas do concelho. No último fim-de-semana as tertúlias saíram à rua para a sexta edição da Feira das Tertúlias, realizada junto da praça de toiros, onde o mau tempo deu poucas tréguas e obrigou a cancelar algumas iniciativas.

Colóquios, debates, exposições, apresentação de livros, serões de fado, almoços e jantares de intercâmbio com tertúlias de outras regiões nacionais e até de países estrangeiros, são algumas das iniciativas que a maior parte das tertúlias vilafranquenses promovem ao longo do ano, revela a O MIRANTE Guilherme Nunes, presidente da Associação das Tertúlias Tauromáquicas do Concelho de Vila Franca de Xira, que agrega 53 destas entidades.