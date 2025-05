Padrasto detido pela Judiciária por abusar de menina em Vila Franca de Xira

Criança desabafou com a mãe o que lhe estava a acontecer mas esta omitiu a informação da polícia e foi constituída arguida. Acabou por ser a escola a alertar as autoridades. É o segundo caso, em menos de quatro meses, de abuso de crianças no concelho de VFX.