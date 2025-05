Queda de árvore danifica sepulturas e um jazigo em São João dos Montes

Quatro sepulturas e um jazigo do cemitério de São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira, ficaram danificados devido à queda de uma árvore de grandes dimensões do cemitério. O acidente aconteceu aquando da passagem da depressão Martinho e a situação provocou prejuízos avultados.

A informação foi avançada na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira pelo presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga. “Foi uma situação que causou prejuízos graves”, confirmou o autarca, lamentando sobretudo o impacto emocional que teve nas famílias de quem ali está sepultado. “Do que sei a câmara já está a tratar com a seguradora para repor as condições básicas do cemitério”, explicou o autarca, lembrando que também um dos muros de suporte de terras a nascente do cemitério ruiu com o mau tempo. “Ainda não estão concluídos os trabalhos mas espero que em breve sejam repostas as condições normais”, afiançou Mário Cantiga. A passagem pela depressão Martinho no final de Março fez também outros estragos naquela união de freguesias, segundo o balanço feito pelo autarca. “A rua do Moinho Velho simplesmente desapareceu. Os terrenos naquela zona são de argila, que ficam macias com o excesso de água e são arrastados”, lamentou, elogiando o trabalho dos funcionários da câmara que em poucas horas ajudaram a remover e limpar árvores e outros detritos que ficaram espalhados pelo território. “Houve mais de meia centena de árvores derrubadas em São João dos Montes, tenho a certeza”, lamentou.

A passagem da depressão Martinho pelo concelho de Vila Franca de Xira, recorde-se, causou estragos em equipamentos e estruturas públicas a rondar os dois milhões de euros. Provocou ao todo 97 quedas de árvores, seis quedas de redes de fornecimento eléctrico, sete desabamentos parciais de edifícios, 26 quedas de elementos de construção, 22 quedas de estruturas temporárias ou móveis (sobretudo painéis publicitários) e houve ainda necessidade de proceder a 25 limpezas de via e sinalização de perigo, havendo também registo de dois deslizamentos de encostas. Nas operações estiveram envolvidos 706 operacionais e 214 veículos.