A música e os benefícios para quem é doente oncológico

O Hospital de Dia de Oncologia Médica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) realizou, na segunda-feira, 28 de Abril, a primeira edição do evento “ConVida”, dedicado à promoção do bem-estar dos doentes oncológicos, tendo como tema central a música e os seus benefícios físicos, psíquicos e sociais.

Na abertura do evento, Cláudia Lares Santos, coordenadora da Unidade de Pneumologia Oncológica e impulsionadora da iniciativa, sublinhou que o objectivo foi “evocar o bem-estar do doente oncológico”, destacando o poder terapêutico da música. “O tema da nossa primeira edição é a música — o som, o ritmo, a melodia — que têm benefícios cientificamente comprovados na saúde, a nível físico, psíquico e social”, referiu. Pedro Marques, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, reforçou a importância da proximidade entre profissionais e utentes: “é mais fácil chegar ao objectivo, a remissão e a cura, quando estamos juntos. Precisamos de humanismo e de tratar as pessoas com os cuidados que verdadeiramente merecem”, disse.

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, esteve presente na iniciativa e destacou o impacto da cultura na saúde: “uma sociedade forte tem de integrar a cultura e a música no seu dia-a-dia, inclusive nos hospitais. A ULS da Lezíria está de parabéns”, referiu. Para Gustavo Reis, director do Serviço de Pneumologia e do Departamento de Medicina, a iniciativa evidencia o compromisso da instituição: “no Hospital de Santarém fazemos o que há de mais actual na oncologia. Esta iniciativa foi pensada exclusivamente para os doentes”, afirmou.

O programa contou com actuações de guitarra por Ricardo Gama e João Correia, saxofone por Jorge Heliotrope Duarte — sobrevivente de cancro do pulmão cuja recuperação inspirou o evento — e também do maestro Simões Ribeiro. O coro da Animatuna.hd, composto por utentes do Hospital de Dia de Psiquiatria, e Ana Pacheco Duarte, em concertina, encerraram a manhã. Devido à falha de energia que afectou todo o país, o evento terminou antes do previsto. As actuações de Célia Leiria, André Canha e Rouxinóis da Lezíria serão realizadas em três datas a designar, tomando o nome de ”Fragmentos de ConVida”.