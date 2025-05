Mau estado do Mercado de Torres Novas continua a suscitar críticas

O Mercado Municipal de Torres Novas continua a fazer parte da agenda política local pelas piores razões. Infiltrações de água em dias de chuva, paredes a precisar de pintura e falta de estacionamento são alguns dos problemas apontados por comerciantes e frequentadores do espaço aos quais vereadores e deputados municipais têm dado voz. Foi o caso do eleito da CDU Júlio Costa que, na última sessão de assembleia municipal, alertou para a necessidade de obras naquele edifício localizado no coração da cidade.

“Os comerciantes merecem mais, as pessoas merecem um espaço que seja agradável de frequentar e tanto podemos falar do interior como do exterior. Na parte exterior as condições são miseráveis, fazendo muitos comerciantes desistirem de vir a Torres Novas fazer o seu negócio”, disse Júlio Costa, lamentando que a promessa de obras no mercado ande “a ser adiada” pelos socialistas que governam o município.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, garantiu que estão “adjudicadas” pequenas intervenções como pintura e resolução das infiltrações no edifício que estão para começar em breve. “Foi um compromisso que assumimos com quem está no mercado. Há questões que já estão a ultrapassar o que é decente”, disse o autarca socialista. Quanto a obras de fundo, Pedro Ferreira voltou a referir, tal como em reunião de câmara no ano passado, que está em fase de projecto uma empreitada orçada em cerca de dois milhões de euros para renovar o mercado municipal.