PSD Coruche exige regresso do SAP a funcionar 24 horas

A Comissão Política Concelhia do PSD de Coruche manifesta total solidariedade com a população na luta pelos cuidados de saúde no concelho, evidenciando uma cronologia de encerramentos progressivos de serviços que têm vindo a desvalorizar o Centro de Saúde.

O documento faz um balanço dos últimos cinco anos no que diz respeito ao funcionamento dos serviços de saúde em Coruche.

“Estamos a trabalhar desde que veio a público o encerramento do nosso SAC”, lê-se na nota, onde o PSD reafirma que procurou “a verdade, sem demagogias e notícias falsas”.

Entre os episódios elencados, destaca-se o encerramento pelo governo do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) no período nocturno em Março de 2020, a criação de um grupo de trabalho pela saúde no concelho em Dezembro de 2021, e o fecho definitivo do SAP em Maio de 2023, substituído por um Serviço de Atendimento Complementar (SAC), que os sociais-democratas consideram ter “menos recursos e menor capacidade de resposta”.

O comunicado menciona ainda que o PSD de Coruche apresentou e aprovou a criação da Comissão Municipal de Saúde em Dezembro de 2023, alegando que esta continua “bloqueada pelos eleitos socialistas”, bem como a aplicação do modelo de Unidade de Saúde Familiar B em Janeiro de 2024, medida que, segundo o PSD, “acabou com os incentivos à fixação em Coruche”, terá favorecido os concelhos vizinhos e Coruche perdeu médicos de família.

A partir de Maio de 2025, refere a estrutura política, o SAC deixa de funcionar durante a semana, passando a haver apenas “consultas abertas no médico de família e consulta de intersubstituição”, com os utentes a entrar pela porta principal do Centro de Saúde.

Num tom crítico, os sociais-democratas denunciam ainda aquilo que classificam como tentativas de desinformação e aproveitamento político da situação, lamentando que se esteja a “insinuar” que o Centro de Saúde vai encerrar. “É mentira!”, sublinham.

O PSD de Coruche exige agora que a presidente da Assembleia Municipal convoque, com urgência, a Comissão Municipal de Saúde para uma reunião pública, a realizar já na sexta-feira, dia 9 de Maio, e promete continuar a lutar “pela reversão destas medidas e pelo SAP nas 24 horas”.