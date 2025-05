Contentores marítimos na Fabrióleo servem para habitação mas também para actividades ilegais

O terreno das antigas instalações da Fabrióleo, fábrica de óleos vegetais desactivada em Carreiro da Areia, no concelho de Torres Novas, está a servir de base para a transformação ilegal de contentores marítimos em casas com a finalidade de exportação para outros países. Além desta actividade, que carece de licença, pelo menos um dos contentores aparentava estar a servir de habitação indevida, adianta a O MIRANTE o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, tendo como base o relatório dos serviços de fiscalização que se deslocaram ao local depois de denúncia de suspeitas de actividade ilícita.

“Um dos contentores aparentava estar habitado indevidamente e parece que havia ali uma actividade que também não está licenciada de transformação de contentores para exportar”, afirmou ao nosso jornal o autarca que tem o pelouro do Urbanismo, acrescentando que uma vez que a actividade não está licenciada o procedimento está a decorrer e que, provavelmente, vai ser mandada encerrar por falta de licença ou sugerida a sua legalização se for passível disso.

O assunto já foi notícia em O MIRANTE por incomodar moradores de Carreiro da Areia que começaram a notar que os terrenos contíguos ficavam enlameados. O que levava a crer que os contentores não têm ligações à rede de águas residuais, podendo constituir um caso de saúde pública. O caso voltou a ser falado na última assembleia municipal. Na sessão realizada a 28 de Abril, o Bloco de Esquerda disse que mais contentores habitacionais tinham sido instalados no local, levando a crer que a actividade continua mesmo depois de os serviços de fiscalização se terem deslocado ao local.

Respondendo ao Bloco de Esquerda, o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), disse que após a fiscalização da parte dos serviços de Urbanismo da autarquia, acção que foi acompanhada pela Divisão da Acção Social, foram tomadas medidas e elaborada uma notificação para a cessação da actividade. “É um processo que está em curso”, afirmou.

A Fabrióleo, recorde-se, fechou portas depois de uma decisão do Tribunal Central Administrativo Sul, em Junho de 2020, e depois de, em 2018, a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) ter decretado o seu encerramento na sequência de denúncias e inspecções.