FICOR dá palco à cortiça num regresso com novo formato

A 16.ª edição da Feira Internacional da Cortiça (FICOR) decorre em Coruche, entre 29 de Maio e 1 de Junho, com um novo layout que divide o certame em dois espaços complementares e aposta numa programação diversificada que cruza a fileira da cortiça com cultura, economia local e sustentabilidade.

O Pavilhão Multiusos acolhe a componente mais técnica e institucional do certame, concentrando os principais agentes do scetor em conferências, visitas guiadas e na exposição “Cortiça: da Tradição à Inovação”, que pretende mostrar o percurso e o potencial de um dos produtos mais emblemáticos da economia portuguesa.

No exterior, o Parque do Sorraia transforma-se num espaço de celebração comunitária, com zonas dedicadas à restauração, sob a marca Sabores do Montado, produtores regionais, artesanato, provas vínicas no espaço Wine & Cork, uma exposição de ovinos Suffolk e um programa infantil especial que assinala em simultâneo o Dia da Criança e o Dia do Sobreiro.

A música volta a ter um lugar central na FICOR, com concertos de artistas como Marco Rodrigues, Nena, a banda Resistência e o Tio Tobias. A programação inclui ainda o desfile Coruche Fashion Cork, com apresentação da actriz Melânia Gomes, e o colóquio “Montado e Cortiça, Resistir e Reinventar!”, que promove o debate sobre os desafios e oportunidades do sector.

Entre as actividades desportivas destaca-se a Corrida das Pontes e da Família, um dos momentos de envolvimento popular que reforça o carácter inclusivo do evento.

A FICOR 2025, organizada pelo Município de Coruche, afirma-se como a maior montra nacional da fileira da cortiça e como espaço de diálogo vivo entre tradição, criatividade, sustentabilidade e futuro.