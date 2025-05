Greve parcial da CP suprimiu mais de 70% dos comboios na manhã desta segunda-feira

A greve parcial dos revisores e dos trabalhadores das bilheteiras da CP levou à supressão de 175 dos 249 comboios programados para esta segunda-feira, entre as 00h00 e as 8h00. As ligações regionais foram as mais afectadas, com 56 comboios suprimidos dos 68 programados. Nos comboios urbanos de Lisboa, dos 109 comboios previstos foram suprimidos 71, e nos de longo curso estavam programados 13 e foram suprimidos 12. Nos urbanos do Porto, estavam programadas 52 ligações e foram canceladas 30.

Luís Bravo, do SFRCI - Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante afirmou à Lusa que a adesão à paralisação que começou às 05h00 de hoje e que termina às 08:30, é de 100%, estando a ser cumpridos os 25% de serviços mínimos. A mesma fonte adianta ainda que os efeitos devem fazer-se sentir durante toda a manhã e acrescentou que a greve parcial “mantém-se até terça-feira, sendo que ainda vai ter reflexos na quarta-feira dia 14”.