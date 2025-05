IP prepara requalificação da EN118 em Benavente para reforçar segurança

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a elaborar um projecto para a requalificação da Estrada Nacional (EN) 118 nos troços entre Salvaterra de Magos, Samora Correia, Porto Alto e Alcochete, revelou o presidente da Câmara de Benavente. Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, sublinhou que a prioridade é “garantir melhores condições de circulação e reduzir os acidentes que continuam a acontecer com frequência”.

Segundo o autarca, o projecto deverá contemplar a construção de cinco rotundas entre a rotunda do Belo Jardim, em Samora Correia, e Salvaterra de Magos. Além disso, continuou, deverão também ser construídas 11 novas rotundas no troço que liga o Porto Alto a Alcochete, no distrito de Setúbal. Ainda de acordo com o responsável, o município tem vindo a alertar nos últimos anos para a necessidade de requalificar os acessos rodoviários que atravessam aglomerados populacionais como Benavente e Samora Correia. “São aglomerados populacionais de grande dimensão. Em Benavente, por exemplo, há um ponto crítico no entroncamento da EN118 com o acesso à Vila das Areias, onde os acidentes são constantes”, referiu.

Carlos Coutinho apontou também o cruzamento entre a EN118-1 e a EN118, conhecido localmente como Triângulo das Palmeiras, como uma zona problemática. “É um cruzamento perigoso, com pouca visibilidade, e isso tem de ser resolvido”, afirmou, salientando que estas obras são "investimentos com impacto directo na qualidade de vida da população" e vão permitir resolver problemas identificados há vários anos.

Contactada pela Lusa, a IP indicou que os projectos estão ainda em fase de elaboração, estando a conclusão prevista para Setembro deste ano. A empresa não revelou o valor estimado da intervenção.