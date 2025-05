Laboratório móvel vai andar pelo concelho do Cartaxo

O Cartaxo vai receber o LabMóvel da Lezíria do Tejo, equipamento dirigido aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo dos agrupamentos de escolas do concelho. Trata-se de um autocarro transformado que disponibiliza um conjunto de tecnologia importante para a educação, na sua vertente lúdica e pedagógica. A equipa multidisciplinar de intervenção comunitária do município tem programado, em parceria com professores e alunos dos dois agrupamentos, um conjunto de experiências na área das ciências e tecnologia, com recurso a equipamentos de robótica e programação, realidade aumentada, exploração de aplicações do painel interactivo, entre outros.



De 15 a 21 de Maio, o autocarro estará nos Bombeiros do Cartaxo para os alunos das escolas básicas nº2, nº3 e José Tagarro. De 22 a 23 no espaço do Estrela Futebol Clube Ouriquense para os alunos do Jardim de Infância e EB1 de Vila Chã de Ourique. E a 3 e 4 de Junho, integrado nas comemorações do Dia da Criança, estará disponível para as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Pontével.



O Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática é uma das ferramentas do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo. O programa é co-financiado pelo Fundo Social Europeu Mais (Portugal 2030/Alentejo 2030).