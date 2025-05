Obras de 9 milhões para requalificar e modernizar escola de Pontével

A Escola Básica D. Sancho I, em Pontével, inaugurada em 1997, vai sofrer uma intervenção profunda num investimento de 9,3 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A intervenção inclui, além de obras profundas nos edifícios existentes, a construção de novas infraestruturas e modernização de equipamentos e sistemas, com foco na eficiência energética, acessibilidade e qualidade dos espaços de ensino.



O auto de consignação da obra realizou-se a 6 de Maio e assinala o arranque oficial do maior investimento alguma vez executado pelo município do Cartaxo. Este projecto contempla não só a reabilitação integral de espaços de ensino e convívio, mas também a construção de novas infraestruturas, como um auditório, sala de música, sala de multideficiência, gabinetes de psicologia e terapia da fala, polidesportivo coberto, campo de padel, entre outros. Estão ainda previstos novos acessos e rampas, assegurando acessibilidade a todos os utentes.



Em termos de eficiência energética e conforto, serão instalados sistemas de climatização em todas as divisões, isolamento térmico exterior, caixilharias com corte térmico, sistema solar térmico para águas quentes sanitárias e sistema fotovoltaico para produção de energia eléctrica.



Para o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), a intervenção vai muito além da renovação física do edifício. A solução tecnológica que será implementada foi pensada com rigor e especificidade, centrando-se nas reais necessidades educativas dos alunos. “Queremos que esta escola seja um verdadeiro espaço de inclusão, onde cada criança encontre condições para aprender, crescer e participar plenamente na vida escolar, independentemente das suas circunstâncias pessoais ou sociais”, disse o autarca na cerimónia.