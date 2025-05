Santuário de Fátima convicto de que Leão XIV continuará trabalho de Francisco e espera visita

Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, considera que o Papa Leão XIV também vai estar atento às dores e feridas da Igreja e do mundo em que vivemos.

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, disse estar convicto de que Leão XIV, eleito Papa, vai continuar o trabalho do seu antecessor e deseja que visite a Cova da Iria. “É minha convicção de que este homem que tinha sido escolhido pelo Papa Francisco para tarefas dentro da Igreja continuará aquilo que foi o pontificado que o antecedeu, o pontificado do Papa Francisco, um homem atento às dores e às feridas da Igreja e do mundo em que vivemos”, afirmou o padre Carlos Cabecinhas, numa mensagem vídeo disponibilizada à comunicação social.

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa, ao fim de dois dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV. Nascido em Chicago, Estados Unidos, tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho. Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de Abril, aos 88 anos.

O reitor do santuário adiantou que “a Igreja alegra-se sempre com a eleição de um novo Papa”, reconhecendo que “há sempre uma expectativa que rodeia estes momentos, de ‘sede vacante’, a expectativa em relação a quem será o eleito, quem será o escolhido”. “Do ponto de vista de fé, nós acreditamos que é escolhido aquele que o Senhor entende que é a pessoa oportuna para o momento de vida da Igreja e do mundo que estamos a atravessar”, salientou, acrescentando: “foi escolhido o Papa Leão XIV e, por isso, alegramo-nos com ele”. Segundo o reitor do maior templo mariano do país, “um dos aspectos fundamentais de Fátima é esta comunhão com o Papa”. Para o reitor, este também é um momento para desejar que “ele possa visitar Fátima”, lembrando que alguns dos cardeais de quem se falava para a sucessão de Francisco já estiveram em Fátima.

O primeiro Papa a visitar o Santuário de Fátima foi Paulo VI, em 1967, seguindo-se João Paulo II, em 1982, 1991 e 2000. Nesta última deslocação, presidiu à beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Bento XVI esteve no Santuário de Fátima em 2011, assinalando o décimo aniversário da beatificação de Francisco e Jacinta Marto. O Papa Francisco deslocou-se a Fátima em 2017, no centenário dos acontecimentos da Cova da Iria e para canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto, e em 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.