Pavilhão e campo de jogos de escola de Ourém vão ter intervenção de fundo

A Câmara Municipal de Ourém aprovou os protocolos a celebrar com a Parque Escola e a Escola Básica e Secundária de Ourém que vão viabilizar a reabilitação do pavilhão e do campo de jogos exterior do estabelecimento de ensino. As deficiências existentes no Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Ourém, infraestrutura propriedade da Parque Escolar, condicionam a qualidade e o conforto dos alunos e utilizadores, sendo evidente a necessidade de melhorar as suas condições de utilização, refere a autarquia em nota de imprensa. O protocolo define as condições de cooperação técnica e financeira entre as partes, que vão permitir a requalificação do edifício e uma utilização segura e confortável por parte da comunidade escolar, em horário lectivo, e da comunidade associativa em horário pós-escolar.

O preço base da empreitada está estimado em 238 mil euros e os encargos serão comparticipados na mesma proporção pelo município de Ourém e pela Parque Escolar. Além da reabilitação do pavilhão, também o campo de jogos exterior da Escola Básica e Secundária de Ourém apresenta deficiências que condicionam o seu uso por alunos e utilizadores. Para melhorar as suas condições de utilização, o município vai proceder à colocação de uma cobertura, num investimento previsto de 350 mil euros.