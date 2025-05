Piscinas exteriores de Ourém vão ser reabilitadas

partilhe no Facebook

Na reunião de Câmara de 21 de Abril foi aprovada a abertura do procedimento concursal que vai viabilizar a reabilitação das piscinas exteriores do complexo Piscinas Municipais de Ourém. Este procedimento pretende dotar esta infraestrutura de melhores condições para os seus usuários e corrigir deficiências próprias da sua utilização.

A requalificação prevista centra-se na substituição do piso envolvente das piscinas, na correcção de abatimentos no piso da entrada, instalação de novas caleiras de escoamento, substituição de equipamentos de apoio às piscinas, limpeza e tratamento dos azulejos de revestimento interior das piscinas e substituição das vedações que delimitam as áreas de circulação. O procedimento estipula um prazo de execução de 45 dias, para uma empreitada que tem como preço base cerca de 150 mil euros.