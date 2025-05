Refood Santarém precisa de mais voluntários para ajudar a combater carências sociais

A Unidade Local de Saúde da Lezíria e a Refood Santarém reforçaram a parceria iniciada em Dezembro de 2024 com uma sessão no Hospital Distrital de Santarém, no dia 22 de Abril, dedicada à apresentação do trabalho da associação e do seu impacto na comunidade. A Refood recolhe alimentos próprios para consumo que seriam descartados, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade. Conta actualmente com 62 núcleos em todo o país.

Em Santarém, o núcleo é composto por 96 voluntários que distribuem cerca de 4400 quilos de alimentos por mês a 362 beneficiários, correspondendo a 164 famílias. Quando não conseguem entregar directamente, os alimentos são encaminhados para 13 instituições locais com cozinhas industriais ou para complementar auxílios alimentares. Os excedentes não aproveitados seguem para consumo animal, numa lógica de desperdício zero.

Durante a sessão, Rui César, coordenador da Refood Santarém, alertou para a pobreza escondida e destacou a importância de combater os tabus associados à carência alimentar. Indicou que os beneficiários actuais representam apenas 40% das necessidades identificadas e apelou ao reforço de mais 100 voluntários para ampliar a resposta da associação. Convidou ainda todos os presentes a participar num dia de recolha para conhecer o trabalho da Refood de perto. José Bruno, assistente técnico da ULS Lezíria e voluntário da Refood, partilhou a sua experiência pessoal e frisou que é possível conciliar o voluntariado com a actividade profissional: “são apenas duas horas do nosso dia, mas fazem uma grande diferença na vida de quem mais precisa”, disse.

A sessão terminou com um agradecimento de Hugo de Sousa, vogal do conselho de administração da ULS Lezíria, que sublinhou o valor da parceria para colmatar carências sociais e combater o desperdício alimentar.