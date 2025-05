Trail do Vale reúne mais de mil corredores em Tomar

Quarta edição do Trail do Vale acontece a 18 de Maio no Vale Venteiro, em Tomar, e vai contar com mais de mil participantes. A prova é a última de cinco do 3 Rios Trail Trophy.

No dia 18 de maio realiza-se a quarta edição prova Trail do Vale, a última de cinco provas da segunda edição do troféu 3 Rios Trail Trophy. O evento organizado pela Associação Recreativa e Cultural de Além da Ribeira, de Tomar, já conta com mais de mil inscrições, sendo que na edição de 2024 participaram 800 pessoas.

A que vai ser a quarta edição do Trail do Vale será constituída por três provas de carácter competitivo: trail longo de 32km, trail sprint de 17km e um mini trail de 12km. Conta ainda com uma caminhada de 12km. O 3 Rios Trail Trophy integra 3 rios, 5 provas e 5 territórios. Começou a 3 de Novembro de 2024 com o 2.º Confluência Trail e seguiram-se o II Cabeços de São Miguel, o XTERRA Mato de Miranda Trail Run e a 8.ª edição do Almourol à Vista entre Fevereiro e Maio deste ano.