Assembleia Municipal Jovem de Tomar vai debater oportunidades e desafios das novas tecnologias

Vem aí a sétima edição da Assembleia Municipal Jovem de Tomar, que conta com a participação de alunos dos dois agrupamentos de escolas do concelho. A Assembleia Jovem vai decorrer durante o dia 15 de Maio no Salão Nobre dos Paços do Concelho e o tema em debate é “Novas Tecnologias, Oportunidades e Desafios para os Jovens”. A iniciativa é aberta à população.

De manhã, a sessão é para os alunos do 2º ciclo do ensino básico, enquanto que de tarde é para os alunos do ensino secundário e profissional. Estão envolvidos na iniciativa os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria. Todos os anos o tema da Assembleia é diferente, sendo que este ano o tema está relacionado com as novas tecnologias. Em 2024 o tema foi os 50 anos do 25 de Abril. Para acompanhar a sessão espera-se a presença de alguns autarcas, entre os quais os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Tomar.