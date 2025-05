Passagem de nível do Peso fechada e ainda sem alternativas

A população das Caneiras e os agricultores que exploram terras nessa zona, nos arredores de Santarém, continuam a confrontar-se com o problema dos acessos rodoviários, pois a única estrada que têm em condições para aceder a Santarém é a sinuosa, e nalguns pontos estreita, Calçada da Junqueira, por onde também circulam os camiões que escoam a areia extraída do Tejo na exploração existente na zona das Ómnias.

Com a passagem de nível do Peso desactivada desde Abril de 2020 por razões de segurança, após a ocorrência de dois acidentes mortais, ainda não foi criada qualquer alternativa para quem utilizava esse acesso. E a chamada estrada da CEE, que liga as Caneiras ao Vale de Santarém, está praticamente intransitável, como afirmou a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, em reunião do executivo municipal onde levou mais uma vez o tema. A autarca afirmou que não lhe parece que a Calçada da Junqueira seja uma boa solução para o trânsito de camiões carregados de areia do Tejo, que ainda por cima têm de atravessar a cidade para seguir para os seus destinos, tendo reclamado uma solução urgente.

Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), reconheceu que a chamada estrada da CEE está em mau estado, referindo que iria falar com a junta de freguesia no sentido de ali ser feita uma intervenção de melhoria. Informou ainda que o vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal iria estar numa reunião de câmara em Maio para dar alguns esclarecimentos e informações.

Moradores alertam para o perigo na Calçada da Junqueira

Moradores das Ómnias e das Caneiras também têm feito chegar as suas reivindicações tanto à câmara como à assembleia municipal. Em 14 de Outubro de 2024, cidadãos das Caneiras foram à reunião de câmara apelar aos autarcas que encontrem uma solução alternativa à Calçada da Junqueira, único acesso que liga a aldeia avieira à cidade. Os utilizadores consideram essa via perigosa por ser muito íngreme e estreita nalguns pontos. Luís Cosme e Manuel Duarte deram voz ao descontentamento da população da povoação ribeirinha, que ficou sem opções para as suas deslocações a Santarém desde que foi encerrada a passagem de nível do Peso. Desde então fala-se na criação de uma passagem desnivelada no local, mas as obras, a cargo da empresa pública Infraestruturas de Portugal, não saem do papel.

A reivindicação de um acesso alternativo também foi feita pelo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte. “Têm que se encontrar soluções e os políticos servem para decidir”, afirmou nessa reunião de câmara de Outubro último. O presidente da junta já tinha sugerido meses antes a criação de um acesso alternativo à cidade, com ligação das Ómnias à Avenida General Ramalho Eanes, também conhecida como acesso sul. Uma solução que foi descartada pelo município por razões técnicas.

Na altura o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, disse que o assunto tinha sido debatido na reunião tida pouco tempo antes com o ministro das Infraestruturas, onde o governante terá deixado a garantia de se avançar com a adjudicação das obras para a construção de um viaduto junto à passagem de nível do Peso no primeiro semestre de 2025.