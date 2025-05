Rio Maior Sports Centre recebeu iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva

A Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva (SPMD) escolheu o Rio Maior Sports Centre pelo segundo ano consecutivo para a realização de uma sessão prática no âmbito do 22º Curso de Pós-graduação em Medicina Desportiva, que teve como público-alvo os médicos inscritos na pós-graduação.

A SPMD é uma sociedade científica vocacionada para a divulgação do conhecimento em medicina do desporto e do exercício. Tem realizado regularmente cursos de pós-graduação de forma a garantir que os futuros médicos pós-graduados tenham a capacidade de exercer a sua actividade com ética e segurança, no diagnóstico e na decisão médico-desportiva.