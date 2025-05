Roubou carro em Abrantes e foi apanhado pela GNR em Tomar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem por furto de veículo e condução sem habilitação legal, no concelho de Tomar, anunciou no dia 14 de Maio aquela força policial. Em comunicado, a GNR refere que o homem, de 36 anos, tinha furtado uma viatura em Abrantes, tendo os militares localizado o veículo em Tomar, a cerca de 30 quilómetros de distância do local onde foi furtada.

A GNR interceptou a viatura com o suspeito no seu interior, que foi detido após os militares da GNR terem confirmado que se tratava do veículo furtado, que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir e que tinha efectuado diversas compras utilizando um cartão bancário pertencente ao proprietário do carro.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas no posto policial da área de residência.