Semana da saúde e bem-estar no Cartaxo

Câmara do Cartaxo do Cartaxo organizou um vasto programa de actividades que tem como objectivo promover o bem-estar físico e mental. Semana de saúde e bem-estar decorre de 19 a 24 de Maio.

O Cartaxo recebe a Semana da Saúde e Bem-Estar de 19 a 24 de Maio, iniciativa organizada pelo município em parceria com entidades públicas e privadas que desenvolvem actividade na área da saúde, educação, apoio social e promoção de estilos de vida saudáveis. O programa conta com espaços de reflexão, acções de formação e webinars, dedicados a profissionais do sector e acções de sensibilização para escolas e instituições particulares de solidariedade social do concelho sobre temas como a violência, a obesidade infantil, o uso do medicamento ou a diabetes.

Integrado nesta semana, realiza-se o XI Encontro de intervenção social do concelho que, nesta edição, se quer assumir como espaço para reflexão e debate sobre doenças cardiovasculares e saúde mental. “Cabeça fria, coração quente” foi a designação escolhida para o seminário que vai reunir profissionais do sector. Para além destas acções, vão acontecer rastreios nas freguesias, um encontro de boccia e a Feira da Saúde, evento ao ar-livre com entidades públicas e privadas e que encerra a semana.