Jovens de VFX aprovam moção para reforçar acesso digital

Os alunos das escolas do concelho de Vila Franca de Xira que participaram, a 7 de Maio, na última Assembleia Municipal Jovem, querem maiores e melhores acessos, especialmente gratuitos, a plataformas digitais e para isso aprovaram uma moção que visa reforçar esse acesso digital no concelho. O documento foi apresentado por alunos do Agrupamento de Escolas de Vialonga e mais de uma centena de jovens participou naquela assembleia municipal especialmente dedicada aos estudantes do concelho, que reuniu, além dos alunos, vários professores de 11 escolas do concelho. O tema da sessão foi a “tecnologia a pensar no concelho” para os anos futuros.

A proposta apresentada por Vialonga destacou-se entre as restantes, sendo a mais votada da sessão com 43 votos favoráveis. A moção apresenta um pedido de tomada de medidas à câmara municipal para promover a inclusão digital e modernizar a educação no município. Entre elas, destacam-se a criação de mais pontos Wi-Fi gratuitos em espaços públicos além dos que já existam e que possam ser menos complexos de aceder; a organização de uma plataforma digital com conteúdos didáticos acessíveis a todos; e a promoção de mais acções de formação sobre temas como inteligência artificial, segurança online e cyberbullying.

Outro ponto central da proposta passa pela garantia de acesso digital a todos os alunos do concelho, através da distribuição de computadores e oferta de dados móveis, garantindo igualdade de oportunidades no ensino. A moção propõe ainda o incentivo ao uso de tecnologias inovadoras nas práticas pedagógicas, com suporte técnico e formação para as escolas.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, usou da palavra no final da sessão para elogiar a iniciativa dos jovens e a qualidade das propostas apresentadas ao longo das quatro horas que durou o evento. O autarca prometeu que o município vai agora avaliar a viabilidade das medidas propostas, ponderando se poderá implementá-las sozinha ou se será necessário envolver outras entidades como o Ministério da Educação. A Assembleia Municipal Jovem, organizada pela Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira em colaboração com os agrupamentos de escolas do concelho, incluiu ainda a exibição de duas curtas-metragens produzidas pelos estudantes. O Centro de Formação Profissional de Alverca foi o vencedor desta vertente, com 308 votos, enquanto a Escola Alves Redol também marcou presença com a sua produção audiovisual.