Marcos Marques, ex-treinador do Povoense, desapareceu perto de Alverca

Marcos André Marques, de 36 anos, treinador da escola do Benfica no Sport Clube Sanjoanense, está desaparecido desde 13 de Maio, terça-feira, e o clube e os familiares estão apreensivos. Os familiares e amigos já reportaram o caso às autoridades. O homem, que chegou a ser treinador das escolas do Benfica da Castanheira do Ribatejo e Alverca e treinador de sub-17, sub-15 e adjunto dos séniores no União Atlético Povoense, terá sido visto pela última vez pelas 08h40 perto do Auchan de Alverca. O Sport Clube Sanjoanense, onde agora treinava, pede a quem identifique a viatura de Marcos Marques (um Renault Kadjar de matrícula 76-TL-20) que entre em contacto com as autoridades policiais. Segundo revelou o presidente do Sanjoanense ao diário A Bola, o treinador terá enviado uma mensagem para a namorada pelas 09h40 a dizer que estava a chegar a Alverca e desde essa altura o telefone ficou desligado. O facto de Marcos Marques ter faltado a um compromisso na terça-feira fez disparar os alarmes junto dos colegas e familiares que nunca mais souberam nada dele. Houve entretanto relatos de ter sido visto em Alenquer e no vizinho concelho do Cadaval embora as autoridades confirmem ainda não ter chegado ao paradeiro de Marcos Marques.