O muito desejado Pavilhão de Pernes está finalmente a sair do papel

Custou mas foi e já arrancaram os trabalhos com vista à construção do complexo desportivo de Pernes, que inclui o pavilhão polidesportivo falado há três décadas. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), o presidente da Junta de Pernes, Raúl Violante (PS), e outros elementos do município visitaram as obras que vão dotar Pernes e as restantes freguesias do norte do concelho de excelentes condições para a prática desportiva.

“Mais de 2,9 milhões de euros de investimento. Investimento na saúde e no bem estar da nossa população, nas nossas crianças e nos nossos jovens. Uma obra estratégica. Vamos continuar empenhados neste trabalho, onde as pessoas são o foco das nossas “, partilhou o autarca nas redes sociais.

A primeira pedra do há muito ambicionado pavilhão desportivo de Pernes foi lançada no dia 25 de Janeiro. O início da construção, junto à Escola D. Manuel I, esteve na agenda em vários mandatos e está finalmente a sair do papel. Tal como O MIRANTE noticiou em Fevereiro de 2024, foram precisos cinco concursos públicos para ser adjudicada a empreitada de construção do Complexo Desportivo da Escola Básica 2,3 D. Manuel I, em Pernes. A Câmara de Santarém decidiu contratar a empresa Miraterra – Obras Públicas, Lda., pelo valor de 2.699.188 euros, acrescidos de IVA, para executar os trabalhos.

O projecto prevê a construção de um pavilhão e a requalificação das áreas exteriores desportivas, destinando-se a dar apoio à prática do ensino e formação na área do desporto, não só para a comunidade escolar mas também para as colectividades e população em geral. O prazo de execução é de 16 meses.