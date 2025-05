Prisão preventiva para suspeito de roubo em Santarém

Dois homens de 29 e 35 anos foram detidos por serem suspeitos da autoria de um crime de roubo com recurso a arma branca, em co-autoria, na cidade de Santarém. Um ficou em prisão preventiva.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Dois homens de 29 e 35 anos foram detidos por serem suspeitos da autoria de um crime de roubo com recurso a arma branca, em co-autoria, na cidade de Santarém em Janeiro último. Na sequência da investigação policial foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito no sentido dos dos suspeitos serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial no dia 13 de Maio. O juiz aplicou a um dos detidos a medida de coacção de prisão preventiva e ao outro a de apresentações periódicas bissemanais.