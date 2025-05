Vila Franca de Xira celebrou Dia Municipal do Bombeiro com homenagem às corporações

O município de Vila Franca de Xira voltou a celebrar o papel das corporações de bombeiros do concelho com a celebração do Dia Municipal do Bombeiro, este ano realizado no quartel de VFX. Na cerimónia, realizada a 11 de Maio, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, voltou a garantir que a câmara municipal continuará a investir para dar melhores condições operacionais às corporações do concelho, sublinhando a necessidade de dotar as corporações de melhores condições operacionais.

O autarca destacou a aposta da autarquia no reforço da Protecção Civil, nomeadamente com o aumento de pessoal e equipamentos no Centro Operacional Municipal, bem como a criação de benefícios fiscais e sociais para bombeiros e forças de segurança, incluindo isenções de IMI e acesso facilitado aos equipamentos desportivos municipais.

O dia municipal do bombeiro homenageou os seis corpos de bombeiros do concelho e contou com a presença de bombeiros, dirigentes, representantes de entidades oficiais, famílias e o executivo municipal. Em formatura, bombeiras e bombeiros desfilaram perante os presentes, após a apresentação da nova viatura de comando de operações táticas (VCOT) dos Bombeiros de Vila Franca de Xira, adquirida com financiamento da câmara no valor de 55 mil euros.

Seguiu-se a entrega solene das medalhas de bons serviços a elementos das seis corporações que completaram 10, 20 e 30 anos de assiduidade ao serviço das suas associações. Receberam medalhas de ouro Pedro Pires (Alhandra); Marco Laranjo e Cátia Sousa (Alverca); Álvaro Ferreira e Nuno Lopes (Vila Franca de Xira). Com a medalha de prata vão ser agraciados Ion Mardare (Alhandra); Pedro Gomes e Belmiro Carvalho (Póvoa de Santa Iria); Márcio Simões (Vialonga) e Tiago Santos (Vila Franca de Xira). Com a medalha de bronze vão ser distinguidos Mariana Pequito e Diogo Faleiro (Alhandra); Adriana Oliveira (Alverca); Miguel Mendes (Castanheira do Ribatejo); Gabriel Mateus e Isadora Domingos (Póvoa de Santa Iria); Ana Fernandes, Bruna Freitas e Miguel Mascarenhas (Vialonga) e, por fim, em Vila Franca de Xira, Andreia Chainho e Hugo Silva.

A cerimónia terminou com um desfile pelas ruas da cidade, acompanhado pela Fanfarra dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo e pela Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.