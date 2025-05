Carro abandonado em Minde há vários anos é exemplo da falta de actuação das autoridades

Um automóvel ligeiro de passageiros estacionado abusivamente na Rua Cônego Feliciano da Assunção, em Minde, no concelho de Alcanena, está a indignar vários moradores. A viatura, segundo afirmam a O MIRANTE, está abandonada naquele local há pelo menos quatro anos e está num avançado estado de degradação. Um dos populares com quem O MIRANTE conversou diz que o automóvel tem a ignição partida, o que leva a crer que poderá tratar-se de um veículo roubado. A mesma pessoa refere que o carro está vandalizado e que parece ser utilizado, a altas horas da madrugada, para actividades ilícitas.

Ricardo Pereira, que se mudou recentemente para uma habitação que fica perto do local onde o carro está estacionado, refere que a passividade das autoridades em resolver a questão é um mau exemplo de como as entidades trabalham para resolver as questões mais simples. O morador, que deixou Santarém para viver no concelho de Alcanena há poucos meses, diz que já apresentou queixa na GNR, que foi chamado ao posto territorial para prestar declarações, mas que o problema continua por resolver.

“No posto da GNR disseram-me que quem tem de resolver este problema é a Câmara Municipal de Alcanena. Se calhar o problema é mesmo esse, ser o município a resolver”, lamenta Ricardo Pereira, acrescentando que é prática comum dos funcionários públicos, responsáveis pela limpeza urbana, entrarem dentro do carro e destravarem-no para fazer o corte das ervas. “Quando querem cortar as ervas do chão entram no carro, destrancam-no e andam com o carro para trás. Por vezes deixam-no mal-estacionado. Têm de ser os moradores a voltar a colocá-lo novamente no sítio para não estorvar tanto”, refere ao nosso jornal.

O MIRANTE contactou o Comando Territorial da Guarda Nacional Republica de Santarém para pedir esclarecimentos sobre este caso, mas não recebeu qualquer resposta até ao fecho desta edição.