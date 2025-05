Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e UTIS estreitam cooperação

As duas entidades, com sede em Santarém, rubricaram um protocolo que visa a colaboração e o desenvolvimento de iniciativas.

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) e a UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém assinaram no dia 15 de Maio um protocolo de cooperação que visa estreitar os laços entre as duas entidades e impulsionar o desenvolvimento de iniciativas conjuntas. O acordo foi firmado numa sessão que decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém, tendo sido rubricado pelo director do CIJVS, Martinho Vicente Rodrigues, e pela presidente do Conselho de Parceiros da UTIS, Maria de Lurdes Asseiro.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, elogiou o trabalho que tem sido desenvolvido pelas duas instituições, a que o município também está ligado, referindo que a partilha de conhecimento e de dinâmicas enriquece o concelho. Acrescentou que o que se pretende do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão é que seja um organismo vivo e vivido, formulando votos de que este protocolo tenha efeitos práticos e contribua para essa realidade.

A cerimónia contou ainda com a actuação da Tocata de Cavaquinhos da UTIS e duas conferências. Vítor Serrão abordou o tema “Humanismo e Renascimento, Valências da Santarém Quinhentista Segundo Joaquim Veríssimo Serrão” e “Longevidade, Qualidade de Vida e o Papel das Universidades da Terceira Idade”, por Vítor Barreto.