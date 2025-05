Fogo em fábrica de cerâmica em Alenquer

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira, 16 de Maio, numa fábrica de cerâmica na localidade de Rodeio, Vila Verde dos Francos, Alenquer, sem provocar vítimas, disse fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Proteção Civil.

O alerta foi dado por volta das 02h00 e pelas 06h00 o incêndio encontrava-se em fase de rescaldo e estavam no local 40 operacionais com o apoio de 15 veículos. Os estragos provocados pelo fogo na fábrica, que tem várias pavilhões, ainda não são conhecidos na totalidade, de acordo com a mesma fonte.