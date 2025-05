Oposição deixa reparos e sugestões à organização da Feira de Santa Iria em Tomar

Ainda faltam mais de cinco meses para a próxima Feira de Santa Iria em Tomar mas o certame já dá que falar na câmara de Tomar. Na última reunião do executivo municipal, o vereador do PSD Luís Honório apresentou diversas críticas e sugestões para a próxima edição. Começou por referir que as tasquinhas das associações, que têm funcionado na tenda do Mercado Municipal, teriam muito mais impacto se fossem abertas a outras associações. “Teria que haver um espaço bastante maior e uma maior dinâmica com as associações, para que também pudessem alargar a ementa”, mencionou.

Luís Honório defendeu igualmente que a Feira das Passas devia ter um espaço melhor, onde não fosse necessário os feirantes andarem com os frutos secos “sempre às costas”. O vereador social-democrata sugeriu que fosse criado um espaço de venda mais fechado e com segurança nocturna. Por fim, questionou o presidente da câmara relativamente à programação musical da feira, perguntando se existiu algum equívoco, tendo em conta que o grupo musical Xutos e Pontapés, anunciado para a edição deste ano, vai actuar dois meses antes nas festas de Ferreira do Zêzere.

Na resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), admitiu que não ficou contente quando soube que ia haver um concerto de Xutos & Pontapés nas proximidades algum tempo antes. “Correcto não foi, mas não há nada que possamos fazer. Já queríamos há algum tempo ter os Xutos & Pontapés em Tomar, achámos que era a altura ideal, na comemoração dos 50 anos da banda”, explicou.

Sobre a Feira das Passas, Hugo Cristóvão frisou que o município tem tentado encontrar as melhores soluções, mesmo não existindo muitas pessoas interessadas em vender. O autarca esclareceu que os participantes não são vendedores profissionais e que as bancas são gratuitas. Relativamente às tasquinhas das associações, o presidente garantiu que qualquer associação pode concorrer. “O associativismo vive do voluntariado e é cada vez mais difícil ter associações que queiram estar presentes”, concluiu. A Feira de Santa Iria vai decorrer, em Tomar, nos dias 17 a 26 de Outubro.