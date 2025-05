Sem-abrigo que violou menina de 15 anos em Vila Franca de Xira foi apanhado

Um homem de 46 anos, que vive em situação de sem-abrigo, está fortemente indiciado por ter cometido um crime de violação agravado sobre uma vítima adolescente de 15 anos que estava numa situação especialmente vulnerável no concelho de Vila Franca de Xira. Acabou detido pela Polícia Judiciária esta sexta-feira, 16 de Maio.

Segundo a Judiciária, a menor encontrava-se em fuga de uma instituição de acolhimento onde estava institucionalizada por ordem da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens no concelho ribatejano. Acabou por conhecer o suspeito nas ruas, que lhe ofereceu comida e guarida no barracão que este ocupa numa vila do concelho de Vila Franca de Xira. Os factos, diz a PJ, ocorreram na sequência de consumo de estupefacientes por parte do agressor, vindo este a recorrer à violência física para consumar a violação.

A menina conseguiu fugir e pedir ajuda na via pública aos gritos, até alguém ter presenciado a cena e chamado de imediato as autoridades policiais. Acabou por ser encaminhada para o Hospital Vila Franca de Xira para avaliação e acompanhamento e a PJ foi chamada pela Polícia de Segurança Pública.

“Realizadas as diligências investigatórias urgentes, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica da PJ, procedeu-se à detenção do suspeito seis horas após a ocorrência dos factos”, explica a Judiciária.

Fonte policial confirma que o violador tem antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, violência doméstica, desobediência, furto e outros dois crimes de violação no passado, já tendo mesmo cumprido pena de prisão por violência doméstica. Estava em liberdade há apenas oito meses.

Será presente a Tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judiciário tendo em vista a determinação de medidas de coação.