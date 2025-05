Acidente em Alcanena fez um morto

Um homem morreu esta sexta-feira, 16 de Maio, numa colisão entre um motociclo e um veículo pesado na Autoestrada 1 (A1), sentido norte/sul, na zona de Alcanena, com a circulação a continuar cortada pelas 22:30, adiantaram à Lusa fontes policiais. O acidente ocorreu pelas 21h26 ao quilómetros 89 no sentido norte/sul na A1, na zona de Alcanena, distrito de Santarém.



Fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo referiu que o acidente envolveu uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado, que causou uma vítima mortal. À Lusa, fonte da GNR de Santarém indicou que a vítima é um homem, sem conseguir imediatamente indicar a idade e as circunstâncias do acidente.



Para o local foram destacados elementos da GNR, da Brigada de Trânsito e do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV), bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes e uma equipa de psicólogos do INEM. No total, foram accionados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, ainda segundo a Protecção Civil.