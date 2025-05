Inscrições abertas para as Férias Desportivas em Alenquer

Estão abertas as inscrições para as Férias Desportivas 2025 em Alenquer, um programa de ocupação de tempos livres para jovens dos 6 aos 18 anos. As actividades decorrem entre 30 de Junho e 1 de Agosto, com nove modalidades à escolha.

As Férias Desportivas regressam no Verão como oferta ocupacional para os alunos do concelho de Alenquer em tempo de pausa escolar, entre 30 de Junho e 1 de Agosto. Todas as actividades promovidas em parceria com as associações desportivas destinam-se a jovens entre os 6 e os 18 anos.

As inscrições estão abertas até a duas semanas antes do arranque de cada actividade que decorre entre as 8h30 e as 18h30 (de 2ª a 6ª feira).

As crianças e jovens têm a possibilidade de experimentar nove diferentes modalidades: futebol, hóquei em patins, judo, pentatlo moderno (multiactividades), basquetebol, futsal, ginástica, equitação e dança.

Cada semana de actividade tem o custo de 60 euros sendo que o valor da participação inclui t-shirt, seguro, almoço, lanche, diploma e entradas nas actividades paralelas.

O Sport Alenquer e Benfica, a Associação de Judo de Alenquer, a Sociedade Recreativa do Camarnal, o Alenquer Basket Clube, a Associação Desportiva do Carregado, a Associação Equestre Ferradura do Alão e o Atouguia Futebol Clube são as associações que dinamizam as actividades, organizadas pelo Município de Alenquer.

Em 2024, as Férias Desportivas chegaram a 424 crianças e jovens, de acordo com o município.