Lar de idosos ilegal encerrado em Abrantes

Um lar de idosos ilegal que funcionava no concelho de Abrantes foi encerrado no dia 14 de Maio, tendo os onze idosos residentes sido encaminhados para as famílias ou para outras estruturas, anunciou a PSP. A ação de fiscalização foi realizada em conjunto com elementos da Segurança Social, Autoridade Tributária de Santarém, Autoridade para as Condições do Trabalho e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A PSP identificou ainda a responsável pelo lar, uma mulher com cerca de 50 anos e os factos foram comunicados ao Ministério Público.



Fonte oficial da PSP de Abrantes disse à Lusa que a acção de fiscalização resultou de “rumores” que circulavam na cidade e que alertaram as autoridades para “situações de desconformidade” numa estrutura residencial para pessoas idosas, nomeadamente “que funcionava de forma ilegal”.



Como resultado da acção inspectiva, indica a PSP em comunicado, “procedeu-se ao encerramento urgente” do local “por total inexistência de condições de salubridade, higiene, segurança, conforto e funcionamento”, bem como ao levantamento de oito autos por contraordenação por infracções diversas.



A acção culminou com a “retirada de todos os 11 idosos que se encontravam na estrutura, tanto por familiares como pela Segurança Social”, tendo sido “recolocados junto de outras instituições”, acrescenta a PSP.