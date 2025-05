Concluída empreitada de ligação à Zona industrial de Riachos num investimento de 5,4 milhões

A Infraestruturas de Portugal (IP) deu por concluída a empreitada de beneficiação da Estrada Regional 243 (ER243) na ligação à Zona Industrial de Riachos, que abrange os concelhos de Torres Novas e do Entroncamento. Em comunicado, a empresa disse que a empreitada de melhoria das acessibilidades à Zona Industrial de Riachos envolveu um investimento de 5,4 milhões de euros (ME), tendo por objectivo a beneficiação de um troço da ER243 e que incluiu a construção de duas novas rotundas, melhorando as condições de acesso a Riachos, e a criação de uma nova estrada, com cerca 1,3 quilómetros, de ligação directa à Zona Industrial do Entroncamento.

A intervenção, que havia sido lançada no final de 2023, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), consistiu na melhoria significativa das condições de segurança da plataforma rodoviária e infraestruturas adjacentes, assegurando maior rapidez e segurança rodoviária nos acessos à Zona Industrial de Riachos, indica a IP. Do conjunto de trabalhos envolvidos na empreitada, a IP destaca a construção de passeio do lado direito da via na ER243, atendendo à elevada circulação de pessoas entre o Bairro do Nicho e Riachos e a substituição do pontão sobre a ribeira do Cerradinho. A obra incluiu ainda o alargamento da plataforma em cerca de 1.200 metros”, a reparação das zonas das gares de transportes públicos, recuperação dos abrigos existentes e colocação de novos, e a reconstrução de passeios em atravessamentos urbanos, a par da beneficiação de três rotundas existentes e da construção de duas novas rotundas.

Além de uma nova ligação entre a última rotunda (Rotunda 5) e uma via designada por Ligação à Zona Industrial do Entroncamento, essa via foi dotada de passeio em toda a extensão e de uma ciclovia, indica ainda a IP. Segundo a empresa, esta é a oitava obra a cargo da IP, promovida no âmbito do PRR, a ser concluída e que se encontra ao serviço da mobilidade das populações e do transporte de mercadorias.