Ligação entre Zona Industrial de Vilar dos Prazeres e o nó do IC9 com estudo prévio aprovado

A Câmara Municipal de Ourém aprovou o estudo prévio submetido à reunião de 21 de Abril que define as opções possíveis para a construção de uma via de ligação entre a Zona Industrial de Vilar dos Prazeres e o nó do IC9, em Alburitel. Esta via terá uma extensão de sensivelmente 3,5 quilómetros, ligando as freguesias de Nossa Senhora das Misericórdias e Alburitel, e contempla uma ligação entre a rotunda de acesso ao IC9 (Toucinhos) e a passagem inferior ao IC9 associada à Estada de Fungalvaz. Esta nova via tem como principal objectivo estabelecer a ligação entre a Zona Industrial de Vilar dos Prazeres e o nó do IC9, disponibilizando uma ligação directa com características que proporcionem a circulação fluida e segura de veículos pesados, condição importante para a atractividade e desenvolvimento desta zona industrial, segundo indica nota de imprensa. A nova via irá também constituir uma alternativa à actual utilização da Rua da Saudade e Estrada de Toucinhos, retirando o trânsito de passagem do interior de zonas urbanizadas.

O estudo prévio apresenta três opções de trajecto para a nova via e após avaliação técnica e apreciação do executivo municipal, da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e da Junta de Freguesia de Alburitel, foi deliberado optar pela solução 1, com uma via de 3,330 quilómetros de extensão, faixa de rodagem de sete metros, duas bermas laterais com largura de 1,50 metros e passeio lateral direito com 1,50m de largura, no lugar de Toucinhos. Para a construção da via de ligação, assim como da ligação à passagem inferior ao IC9, estima-se um prazo de construção de 18 meses. A empreitada deverá representar um investimento a rondar os 2,6 milhões de euros, acrescido de sensivelmente 290 mil euros respeitantes à ligação à passagem inferior ao IC9, e após a aprovação do estudo prévio, será agora elaborado o respectivo projecto de execução, conclui a nota de imprensa.