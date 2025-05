Orçamento Participativo de Azambuja com mais de 60 ideias elegíveis

A edição de 2025 do Orçamento Participativo do Município de Azambuja recebeu, em fase de apresentação de propostas, 68 ideias nas diferentes áreas elegíveis, sendo que cinco propostas estavam duplicadas, tendo sido validadas 63 ideias de investimento. Das 63 propostas submetidas para análise técnica, 25 foram apresentadas para a freguesia de Azambuja; oito para a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa; cinco para a freguesia de Vale do Paraíso; 15 propostas para a freguesia de Aveiras de Cima; cinco propostas para a freguesia de Aveiras de Baixo e uma para a freguesia de Vila Nova da Rainha. No total, foram submetidas 47 propostas de âmbito de freguesia e 21 de âmbito municipal.

À semelhança de edições anteriores, está contemplada uma verba global de 120 mil euros destinada a financiar as propostas mais votadas, num montante máximo de 15 mil euros a cada projecto. As propostas vão agora ser objecto de análise técnica e validação para confirmação dos requisitos divulgados. Está planeada para Outubro a abertura do período de votação pública das propostas que vierem a ser aprovadas nesta fase.

O Orçamento Participativo, refere a Câmara de Azambuja, pretende incentivar a participação activa dos cidadãos, alargando os espaços de diálogo entre os eleitos, os técnicos municipais e a população. Trata-se de um mecanismo de democracia participativa, com regulamento municipal específico, que dá aos cidadãos o poder de decidirem como deve ser investida parte do orçamento público.