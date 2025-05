PSD e BE ajudam a viabilizar contas da gestão socialista da União de Freguesias da Póvoa e Forte da Casa

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou o relatório e contas de 2024 do executivo socialista da junta. O documento foi viabilizado, mais uma vez, pelo voto do presidente da assembleia, Paulo Barroca, que acompanhou o sentido de voto da sua bancada, a Coligação Nova Geração (CNG) liderada pelo PSD. Nove eleitos do movimento independente AIPMF, da CDU e do Chega votaram contra. Dez eleitos da CNG, do BE e do PS votaram a favor.

Em 2024, o orçamento da junta foi de 2 milhões e 125 mil euros, passando para 2 milhões e 296 mil euros com a introdução do saldo de gerência. Deste montante, foram executados 2 milhões e 6 mil euros. Mais de 68% dos gastos foram destinados a despesas com pessoal. Ainda assim, houve uma redução de 10% face a 2023, atribuída, segundo a presidente da junta, Ana Cristina Pereira (PS), ao número de trabalhadores em baixa médica, cujos vencimentos são assegurados pela Segurança Social.

Mais de 17% da despesa foi canalizada para serviços externos, com um aumento de 12% em relação ao ano anterior. A despesa corrente subiu 6%, tal como a despesa de capital, que atingiu os 151 mil euros, com um grau de execução de 61%. A receita cresceu cerca de 17% face a 2023, correspondendo a mais 219 mil euros.

Segundo Ana Cristina Pereira, a taxa de execução orçamental ultrapassa os 90% e caracteriza-se pelo rigor e equilíbrio. Destacou ainda a redução de despesas com combustíveis, impressoras, comunicações e Internet, vestuário e manutenção de viaturas, referindo que não existem dívidas e que os prazos legais de pagamento são cumpridos.

Oposição contesta

opções do executivo

O eleito da bancada da CDU, Marco Santos, justificou o voto contra, não pelas contas apresentadas, mas por discordar das opções políticas do executivo, nomeadamente quanto à transição de verbas relativas a obras não realizadas, em ano de eleições autárquicas. “O saldo de gerência para 2024 sobe 72 mil euros em relação a 2023. Se não foi executado 10%, e o executivo diz que não há dinheiro para o desenvolvimento local, isso não corresponde bem à verdade. Parece-nos que, como vamos ter meses de campanha autárquica, haverá trabalho apresentado em cima do joelho por parte do executivo para cativar os povoenses a votar em mais do mesmo”, afirmou.

Da bancada da AIPMF, Rosa Barral ironizou ao referir que “finalmente” foi construído o parque para cães no Forte da Casa, que constava nos orçamentos desde 2017, mas acrescentou que falta ainda um equipamento semelhante para a cidade da Póvoa de Santa Iria. Criticou igualmente o fraco apoio financeiro ao movimento associativo e contestou a afirmação constante no relatório de que a limpeza das ruas e a desmatação são feitas diariamente, o que, segundo a eleita, não corresponde à realidade.

Em resposta, Ana Cristina Pereira afirmou que a junta apoia as colectividades com a cedência de barraquinhas para as festas e com transporte de material, “o que se traduz em dezenas de euros”. Acrescentou ainda que os funcionários da Junta limpam as ruas todos os dias e que existe uma varredora dedicada à limpeza das ciclovias.