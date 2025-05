As aldeias desligadas do mundo na Era da Inteligência Artificial

Na freguesia de Mouriscas, concelho de Abrantes, há duas localidades onde a modernidade parece ter parado à porta. Em Entre Serras e Lercas, a cobertura de rede móvel e a Internet é inconstante e escassa, sendo o sentimento dominante entre os moradores o de isolamento do resto do mundo. Dia 17 assinala-se o Dia Mundial da Internet, mas nestas localidades é quase um privilégio aceder sem problemas ao mundo exterior.

Nestas pequenas povoações reina a tranquilidade e a paisagem verde a perder de vista, com casas antigas e outras mais recentes, a espalharem-se por ruas estreitas e ladeiras com vista para a serra. Porém, onde a paz do campo é real, também o é a frustração de estar, tecnologicamente, atrás das aldeias vizinhas. Sofia Quinas, de 38 anos, cresceu e continua a viver em Entre Serras, mas trabalha no Sardoal, onde tem uma lavandaria. Ao final do dia regressa a um 'apagão' digital. “Enquanto nós tínhamos ali a torre no cimo, a rede até funcionava mais ou menos. Depois começaram os incêndios e tiraram-na. Desde então tem sido horrível”, desabafa.

Em Lercas, aldeia esquecida onde reina o silêncio, a ligação à Internet e à rede também continua incerta, mas a esperança começou a surgir. No dia 16 de Maio, após apelos dos moradores, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, visitou as localidades e garantiu que serão instaladas antenas temporárias, até ser encontrada uma solução permanente. A promessa trouxe algum alívio aos habitantes.

*Reportagem em actualização.