Associação islâmica quer sede nacional em Samora Correia e apela à tolerância

A Associação Ahmadia do Islão em Portugal, estabelecida no país desde 1987, pretende erguer a sua nova sede nacional no terreno que adquiriu em Samora Correia, no concelho de Benavente. A decisão, segundo o presidente da associação, Fazal Ahmad, resulta da necessidade de um espaço mais adequado para as actividades religiosas e culturais da comunidade, que cresceu nos últimos anos.

Actualmente sediada num edifício arrendado na Pontinha, concelho de Odivelas, a associação considera o espaço insuficiente. “Procurávamos um terreno adequado onde se pudesse construir a sede nacional, que fosse suficiente para as suas funções, tendo em conta não só as necessidades da Ahmadia, mas também da comunidade local”, explica Fazal Ahmad. O projecto prevê a construção de um complexo que, sendo sede nacional, incluirá sempre uma mesquita, escritórios, biblioteca, sala de reuniões, alojamento para visitantes, cozinha, sala desportiva e a residência do imã que gere o espaço, mas sem qualquer escola religiosa.

Samora Correia foi escolhida, entre vários concelhos, por já acolher várias famílias da comunidade Ahmadia, por estar próxima da capital e, sobretudo, pela natureza pacífica e acolhedora das suas gentes, salientou o responsável.

Apesar de o terreno não estar no centro da cidade não está igualmente distante, por exemplo, da Junta de Freguesia de Samora Correia, localizada a 850 metros. Fazal Ahmad rejeita preocupações quanto à proximidade da mesquita com a população. “Se igrejas, templos e sinagogas podem ser construídos junto das pessoas, então a construção de uma mesquita não deve ser motivo de preocupação para os residentes”, sublinha.

Antes da compra do terreno - que se encontrava à venda há bastante tempo - a associação islâmica garante ter estabelecidos contactos formais com a Câmara Municipal de Benavente. Realizaram-se reuniões com os responsáveis, nas quais a Ahmadia apresentou o seu trabalho social, educativo e de saúde desenvolvido noutros países, e respondeu a todas as questões levantadas. “Continuaremos a dialogar com a câmara e com outras instituições no futuro”, garante o presidente.



Projecto a apresentar depois das autárquicas

Em respeito pelo contexto político, a associação decidiu apresentar, só depois das eleições autárquicas, o projecto detalhado ao executivo municipal que sairá do sufrágio do próximo Outono, “evitando que nenhum partido político criticasse o outro ou usasse isto como um slogan político”.

Segundo Fazal Ahmad, não houve da parte das autoridades qualquer indicação de que o terreno estivesse reservado para outros fins, como um parque urbano, uma creche ou um lar de idosos. “A compra foi feita cumprindo todos os requisitos legais”, afirma, acrescentando que a obra respeitará integralmente os regulamentos em vigor.

Para o líder da comunidade, o projecto trará benefícios a Samora Correia. “Vai embelezar a cidade, atrair mais turistas e contribuir para o desenvolvimento económico”, acredita. Fazal Ahmad apela à serenidade: “viveremos nesta cidade com amor, paz e respeito e serviremos também o povo desta cidade”.

Reconhecendo que há cidadãos com dúvidas manifestadas sobretudo nas redes sociais, atribui essas reacções à falta de conhecimento e de informação sobre a Associação Ahmadia. A concluir, deixa um apelo aos líderes políticos, religiosos e sociais para que promovam a tranquilidade e não utilizem o tema para fins eleitorais. “O ódio gera ódio, não amor. Um verdadeiro político é aquele que pensa no futuro e trabalha pelo bem comum. Onde reina o rancor, não há progresso”, remata.