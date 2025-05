Centro Social e Paroquial de Asseiceira recebe terreno para criar creche na Linhaceira

A Câmara de Tomar vai ceder um terreno na Linhaceira para a criação, pelo Centro Social e Paroquial de Asseiceira, da primeira creche naquela freguesia. A cedência, em regime de comodato, foi aprovada na mais recente reunião de câmara, e refere-se a um terreno de propriedade municipal, situado na Urbanização da Boavista, a norte do antigo jardim de infância, onde agora está a ser instalado um espaço de coworking, nas imediações do lar e centro de dia daquela instituição.

O terreno tem uma área total de 47 mil metros quadrados (m2), cedendo a autarquia 5915 m2 do mesmo, gratuitamente, pelo prazo de 30 anos, renovável automaticamente por períodos de um ano. A área restante destina-se a espaço verde. O Centro Social e Paroquial de Asseiceira deve realizar as obras necessárias, com a obrigação de as iniciar no prazo máximo de três anos. “Trata-se de um importante contributo para o desenvolvimento da freguesia de Asseiceira e da região, sendo em espaço rural a primeira oferta oficial para o acompanhamento das crianças com idade inferior a três anos, a partir da qual são acolhidas no ensino pré-escolar, no Centro Escolar D. Pedro IV”, refere o município em nota de imprensa.