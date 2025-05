Chega de Azambuja contra contratação de cantor Nininho para a Feira de Maio

O Núcleo Concelhio do Partido Chega de Azambuja está “manifestamente contra” a contratação do cantor de flamenco, Ninhinho Vaz Maia para actuar na Feira de Maio, certame que decorre em Azambuja de 22 a 26 de Maio.

Em comunicado, o Chega diz que o cantor, que tem um “passado ligado a rixas” e está “constituído arguido por fortes suspeitas de branqueamento de capitais aliada a rede suspeita de tráfico de droga” (…), “ofende os princípios do mundo rural, do camponês, do campino, do cavaleiro, do folclorista, ou seja, do Homem do Ribatejo, humilde, de trabalho árduo que tanto ama a sua terra”.

“Todos usufruem do princípio da inocência mas, no caso em concreto, subsiste o passado criminal (condenação com trânsito julgado) e, actualmente, a constituição de arguido por fortes suspeitas aliadas à prática de crimes graves”, lê-se no comunicado assinado pela presidente da comissão política, Briana Batalha, onde se sublinha que “esta contratação não dignifica os valores da festa”.

O Chega atira ainda farpas ao executivo socialista que governa aquele município, afirmando que “não deveria ir atrás de modas e pluralidade de gostos, mas sim respeitar o Homem ribatejano”.