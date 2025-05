Há mais visitantes e mais museus para explorar na região 

O ano de 2024 foi marcante no concelho de Torres Novas no que respeita ao número de visitantes nas unidades museus e património cultural (MPC) de gestão municipal com um aumento de 170% que se traduz num total 27.872 visitantes, mais 17.568 que no ano anterior. Esta subida significativa, refere o município em resposta a O MIRANTE, “implicou até uma justificação ao Instituto Nacional de Estatística”. Relativamente ao primeiro trimestre de 2025, não há variação significativa face ao período homólogo do ano anterior.

De acordo com a Câmara de Torres Novas, o núcleo expositivo mais visitado foi a Central Hidroelétrica do Caldeirão, que abriu portas em 2023, seguido do Museu Carlos Reis onde se centraliza a organização da unidade de MPC e da qual fazem parte mais três núcleos: o núcleo museológico de arqueologia industrial da Central Hidroelétrica do Caldeirão, o CHUDE – Centro Humberto Delgado e o núcleo museológico de arqueologia” Cerca da Vila”, inaugurado a 8 de Julho de 2024. Da unidade MPC fazem ainda parte o Castelo de Torres Novas e as ruínas romanas de Vila Cardílio.

O município olha para estes dados como sendo “encorajantes” e destaca a “permanente programação cultural em todos os espaços, apoiada por uma oferta diversificada de actividades de serviço educativo, abrangendo todas as faixas etárias”, que visa “atrair um maior número de visitantes e aproximar cada vez mais os espaços culturais da comunidade”.

Também no concelho de Tomar se registou em 2024 um aumento do número de visitantes em comparação com o ano anterior. Segundo os dados recolhidos pelo Gabinete de Promoção Turística e analisados pelo Gabinete de Museologia e Património Cultural houve um aumento de 7%, que se traduz num total de 195.540 visitantes, mais 13.414. O primeiro trimestre de 2025 representa um número aproximado de 5.000 visitantes, não existindo aumentos ou diminuições com forte expressão.

*Artigo desenvolvido na próxima edição semanal de O MIRANTE.