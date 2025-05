Homem baleado em Tomar na noite dos festejos do título do Sporting

Um homem foi baleado no Bairro 1º de Maio, em Tomar, na noite de sábado, 17 de Maio. Segundo comunicado do Comando Distrital da PSP de Santarém, diversos indivíduos estiveram envolvidos em desordem, com ameaças e agressões mútuas, num estabelecimento comercial em Tomar, quando estavam a celebrar o título do Sporting. Após abandonarem o espaço, deram continuidade ao conflito em diversos locais da cidade.

Um dos suspeitos deslocou-se depois ao Bairro 1º de Maio, onde residem alguns dos intervenientes e, alegadamente, do interior da viatura onde circulava, terá proferido ameaças e efectuado disparos com uma arma de fogo. Resultaram ferimentos no ombro de um dos intervenientes, causados pelos disparos da arma de fogo, tendo sido ainda apreendida uma granada de instrução. A Polícia Judiciária vai prosseguir com a investigação.